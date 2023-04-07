شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عثمان: إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات يؤكد انحياز الرئيس السيسي للبسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع أهالى حى الأسمرات في إفطار الأسرة المصرية، تضمن حديثا إنسانيا خرج من القلب ووصل إلى القلب، مؤكدا على انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء من خلال تجديد التزام الدولة بمواصلة تحسين جودة الخدمات والمرافق المقدمة إليهم، كذلك إطلاق المشروعات القومية التى تساهم في تحقيق النهضة، وتوفر مليون فرصة عمل سنويا.

وقال "عثمان "، إن إقامة إفطار الأسرة المصرية من داخل الأسمرات رسالة للعالم بأهمية ما حققته مصر من أجل تحسين جودة حياة ملايين المصريين، ممن يسكنون العشوائيات ولا يتوافر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مؤكدا على أن آلاف الأسر تتمتع الأن بوحدات سكنية مجهزة وكاملة المرافق وخدمات مميزة لهم ولأطفالهم مما يتيح لهم الحياة الكريمة التى تتمناها الدولة لشعبها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حي الأسمرات يستوعب أكثر من 14 ألف أسرة من سكان العشوائيات بمراحله الثلاثة، والذي تأتى ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، والتى تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمه له، للارتقاء بالإنسان، مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها من أجل العبور إلى المستقبل.