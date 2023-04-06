شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يوجه تحذير ناري لريال مدريد قبل دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي، رسالة تحذيرية لريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه تشيلسي نظيره ريال مدريد، يوم الأربعاء القادم، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي: لدينا فرصة مع المباراتين القادمتين، أنا لست ساذجًا، ريال مدريد نادٍ كرة قدم ضخم، وهو الفائز حاليًا بدوري أبطال أوروبا، فريق رائع.

وأردف: لن أجلس هنا وأتحدث عن ذلك وما يمكن أن يكون في نصف النهائي الصعب ثم النهائي، هذا بعيد ومهمتي هي الذهاب خطوة بخطوة بالطبع، بعد أن لعبت دورًا ودربّت في دوري أبطال أوروبا هنا لمدة عامين.

وأضاف: في المرة الأولى تجاوزنا فيها المجموعة بـ دوري أبطال أوروبا خسرنا أمام بايرن ميونخ، وفي العام الثاني مررنا من دور المجموعات بشكل جيد ورحلت عن الفريق وحقق إنجازًا رائعًا (التتويج بالبطولة)، هذه الأشياء في الماضي بالنسبة لي لكنني متحمس للقتال في تلك المنافسة مرة أخرى، إنها الأفضل.

رسالة لامبارد لجماهير تشيلسي:

أنا ممتن جدا لمن هم سعداء، إذا كان هناك بعض الأشخاص غير المسرورين، فيمكنهم معرفة أنني سأبذل قصارى جهدي لإيصال الفريقإلى حيث أريده ومنحهم فريقًا يفخرون به.

لا أريد أن يبدو هذا عاطفيًا للغاية، لكن لا أعتقد أنني بحاجة إلى التحدث كثيرًا عن علاقتي مع جماهير تشيلسي، لقد لعبت هنا لمدة 13 عامًا، لقد دربت هنا، مررت بالكثير من اللحظات المذهلة وبعض اللحظات الصعبة لأن هذه هي كرة القدم.

منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى هذا النادي، من سنوات عديدة، لا أتذكر العام تقريبًا، لقد قدموا دعمًا كبيرًا لي وأنا ممتن لذلك إلىالأبد، إذا كان بإمكاني أن أكون هنا، إذا كان بإمكاني مساعدة هذا النادي سأفعل ذلك، يمكننا أن نشعر بتلك الأيام في ستامفورد بريد جو الليالي في ستامفورد بريدج ونشعر بالطاقة في هذه الفترة من الموسم.