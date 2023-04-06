شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى أولا".. 409 مليون جنيه لمركز بحوث وتطوير الفلزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال العام المالى الجارى 2022/23، اعتمادات قدرها 409 مليون جنية لمركز بحوث وتطوير الفلزات لصالح مبنى الحضانات التكنولوجية، ومبنى الخدمات المركزية، إنشاء محطة كهرباء، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتأتى هذه المخصصات فى ضوء ما تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتماما بالغا بتطوير البحث العلمى، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع فى الشراكات العلمية العالمية فى المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبى، ومعاهد الصحة الدولية.

كما وضعت الحكومة فى خطتها العام المالى الجارى 2022/23 على فى استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، ومبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.