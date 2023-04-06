شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الاشتراكيين: جميع قرارات الرئيس السيسي تدع على الارتقاء بالإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن هناك إطار جديد للتعامل مع المواطن لمساعدته على تحقيق الذات وأن يكون عنصر فعال في المجتمع.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك نقلة نوعية في حياة المواطن المصري لاسيما الطبقات التي كانت تعيش في مناطق غير أمنة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زار عدد من مشروعات الأسر المنتجة التي استطاعت أن تحقق الذات والإنتاج، لافتا إلى أن جميع قرارات الرئيس السيسي تدع على الارتقاء بالإنسان ودفعه نحو الانتماء للوطن، وهذا تم من خلال الارتقاء بمستوى المواطن ودفعه نحو العمل وتحقيق الذات، وهذا يتطلب أيضًا تدبير سبل المعيشة أو حياة كريمة للمواطن.