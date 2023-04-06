شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات يؤكد مدى إحساس الرئيس بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إقامة إفطار الاسره المصريه كل عام منذ توليه قيادة البلاد وهى عادة محمودة، وهذا يؤكد مدى إحساس الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وبهموم المصريين، فهو يحمل مسؤلية كبيرة فى ظل مستجدات وأحداث راهنه تلقى بظلالها على اقتصاديات العالم.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات مع المواطنين، يؤكد اهتمامه بالارتقاء بالمجتمع المصرى وتنميته ومتابعه ما يتم من عمل على الأرض، وحرصة الدائم على البسطاء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار النائب علاء عابد، إلى تجمع القوى السياسيه والوطنيه فى هذا الحفل أقوى رساله للداخل والخارج، أن مصر كلها تقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتدعمه فى معركه التنميه والرخاء والتقدم ومسيره دعم الاستقرار التى تنعم به البلاد.

وأضاف النائب علاء عابد، لقد تشرفت بالمشاركه فى الإفطار هذا العام مع نخبه من أبناء مصر فى منطقه الاسمرات التى تعد دليل على ماقامت به الحكومه من ازاله العشوائيات التى كانت تمثل مشكله مزمنه للدوله المصريه واحتاجت لقائد قوى مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصدى لها وهو مانجح فيه.