الشعب الديمقراطى: زيارة الرئيس السيسي للأسمرات تعبر عن معانى عميقة لدعم المواطن

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القاهرة - سامية سيد - قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم لحي الأسمرات ليست عابرة وإنما تعبر عن معنى عميق لدعم المواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وضع ملف العشوائيات نصب عينيه، والتى كانت منتشرة في كافة ربوع البلاد بما تحمله من انعدام فى الخدمات ومستويات عالية من الفقر وانتشار الأمراض وغيره.

وأضاف فؤاد في تصريحاتهله، أن العشوائيات تسببت في إحداث أضرار جسيمة للمجتمع المصرى، ولذلك وضع الرئيس السيسي هذا الملف نصب عينيه حتى استطاع أن يقضي على العشوائيات.

وتابع أنه ليس هناك أدل على نجاح الرئيس السيسي في القضاء على العشوائيات أكثر من زيارته لحي الأسمرات وتناول الإفطار مع المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تناول الإفطار، اليوم الخميس، مع المواطنين بحي الأسمرات، وعقد حوارا مفتوحا معهم، وتفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات، قائلا لهم: "طمنوني علي أحوالكم في المساكن الجديدة".