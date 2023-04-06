شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأهرام العربى: عندما يتحدث الرئيس السيسى يطمئن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى، جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع أن يقضى على المناطق الخطرة والعشوائية.

وأضاف رئيس تحرير الأهرام العربى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز :"نحن أمام قيادة سياسية دائما تفضل التواصل مع المواطن بشكل مباشر".

وتابع جمال الكشكى: "الرئيس السيسى يفضل دائما أن يتابع كل المشروعات بنفسه بشكل مباشر، ويفضل أن يتحدث مع الشعب وتبدو عليه السعادة شاملة، وهناك حب متبادل بين المواطن والرئيس السيسى، وعندما يتحدث الرئيس السيسى يطمئن المواطن".