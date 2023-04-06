تصريحات نارية من نتنياهو بعد اجتماع الكابينت

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بعد الاجتماع الأمني المُصغر "الكابينت" بأن "تل أبيب ستضرب أعداءها، الذين سيدفعون ثمن عدوانهم"، قائلًا: "سنستهدف كل من يُحاول إشعال الأوضاع في جبل الهيكل".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام إسرائيلية"، أكد "نتنياهو"، أن أعداء إسرائيل سيدفعون ثمنًا باهظًا وأن النقاش الداخلي لن يمنعهم من شل أعدائهم وتوجيه ضربات قاسية لهم، مُشددًا على أن ما يجري في إسرائيل لن يمنعهم من العمل في أي مكان وفي أي وقت.

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وصرح نتنياهو بأن إسرائيل ليس لديها رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المُقدسة في القدس.

وأوضح في كلمة له: "ندعو لتهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد من يستخدم العُنف".

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان، إثر الهجوم الصاروخي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن غالانت اقترح تعزيز خيارات الرد على إطلاق النار من لبنان لعرضها على مجلس الوزراء.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن "الكابينت" لديه تفكير بتوجيه

ضربة باتجاه غزة ولبنان بشكل مُتزامن، مُبينة أن المستوى السياسي والمنظومة الأمنية يفكران في رد قاس ضد قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار أُطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، مُوضحًا أنه في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية، مُؤكدًا أنه تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فيجرى تحديد مكانها.