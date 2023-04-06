القوات الروسية تقضي على 35 جنديًا في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أحبطت "القوات الروسية" هجومًا شنته "القوات الأوكرانية" على محوري دونيتسك وزابوروجيا، وقضت على 35 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت مُدرعتين ومدفعي هاوتزر، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قالت الوزارة إنه على محوري جنوب جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا، استهدفت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" الروسية القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة في مدينة أوغليدار بجمهورية دونيتسك ومارفوبول وزاغورن في مقاطعة زابوروجيا.

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وأضافت: "وتم إحباط مُحاولة هجوم مُضاد نفذتها مجموعة العدو الهجومية في اتجاه فوديان

ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على 35 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مُدرعتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز "د-20" و"د-30"".

كما أعلنت الدفاع الروسية القضاء على 20 نازيًا تابعين لقوات كييف، وتدمير مُدرعتين أوكرانيتين على محور خيرسون.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن تصفية نحو 400 مُسلح ومُرتزق أوكراني، وتحييد 8 مجموعات تخريبية أوكرانية على جميع المحاور.