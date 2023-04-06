كازاخستان تكشف حقيقة إرسال مُعدات عسكرية لروسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت "وزارة الدفاع الكازاخية" حقيقة ما تناقلته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، عن "إرسال مُعدات عسكرية من كازاخستان إلى روسيا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، نشرت وزارة الدفاع الكازاخية بيانًا جاء فيه: "المعلومات التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وتزعم أن كازاخستان نقلت مُعدات عسكرية لروسيا لا تتفق مع الواقع".

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وأضافت: المُعدات العسكرية التي تظهر في اللقطات المُصورة، يُجري سحبها من مواقع التدريب وبشكل روتيني، ونُذكر أن كازاخستان فرضت حظرًا على تصدير الأسلحة والمُعدات العسكرية منذ 27 أغسطس

2022".

يُذكر أن كازاخستان بين مُستوردي السلاح الروسي، الذي يعتمد جيشها عليه بنسبة تصل إلى 100%.

وتندرج مثل هذه المزاعم في إطار حملة كييف والغرب الدعائية ضد موسكو، التي تُؤكد أنها ليست بحاجة لأي إمداد عسكري أجنبي، وتُشدد رغم ذلك على استمرارها في التعاون التقني العسكري مع الدول الصديقة، حيث تحتل روسيا المركز الثاني عالميًا بين الدول المُصدّرة للسلاح والتكنولوجيا العسكرية.