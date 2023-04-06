الدوما الروسي يُعلق على زيارة الرئيس الفرنسي للصين

ياسر رشاد - القاهرة -

علق مجلس "الدوما" الروسي، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ "الصين"، مُؤكدًا أنه زار بكين لتحسين شعبيته في بلاده، فيما لا يحق له تقديم النصائح والمشورة للدول الأخرى، حسبما أفاد رئيس المجلس "فياتشيسلاف فولودين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أشار فولودين: "ماكرون يحتاج إلى التفكير فيما يحدث في فرنسا، وعدم تقديم المشورة، وبقدر ما أعرف، لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان مُرشح آخر قد فاز... لقد ذهب إلى الصين لتحسين تقييمه".

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وأوضح قصر الإليزيه إلى أن "الصين هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على التأثير الفوري والراديكالي على مسار الصراع" في أوكرانيا.

وقال ماكرون لدى وصوله العاصمة

بكين، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه بإمكان الصين أن "تلعب دورًا رئيسيًا لإيجاد طريق يُؤدي إلى السلام في أوكرانيا".

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال مُحادثات ثُنائية مع ماكرون، إنه لا يُوجد "علاج سحري" لحل الأزمة الأوكرانية، ويجب على الأطراف تهيئة الظروف لإنهاء الصراع وبدء مُحادثات السلام وبناء الثقة المُتبادلة.

وأشارت موسكو مرارًا إلى أنها مُستعدة للمُفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.