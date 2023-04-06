الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا تُؤرق روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت "روسيا" عن قلقها الشديد إزاء الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، مُؤكدة أنها سترد بالشكل المُناسب على أي نشر إضافي لمثل هذه الأسلحة في أوروبا، حسبما أفاد المتحدث باسم الكرملين، "دميتري بيسكوف".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال بيسكوف، خلال مقابلة صحفية، بالإيجاب على السؤال عما إذا كانت موسكو قلقة من نشر واشنطن أسلحة نووية في قواعد في أوروبا: "نعم هذا صحيح".

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وردًا على سؤال آخر عن طبيعة الرد الروسي أكد بيسكوف: "بطريقة مُناسبة".

من ناحية أخرى، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا سوف تُراقب عن كثب التدريبات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية

في صربيا.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، اليوم الخميس، إذ قال ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مُهتمة بموقف صربيا بشأن إجراء مُناورات عسكرية مع الولايات المتحدة، وما إذا كان الكرملين يعتقد أنهم يُحاولون بذلك كسب صربيا إلى جانب الموقف المُعادي لروسيا: "بالنسبة للتدريبات الجارية، فإننا بالتأكيد سوف نراقبها بعناية"، مُشيرًا إلى أن مُحاولات إقناع صربيا باتخاذ موقف مُناهض لروسيا لا تتوقف.