"لا ترميني يا أمي".. أم تحتضن طفلتها وتسقط بها من الطابق الخامس

ياسر رشاد - القاهرة - حملت أم أسبانية ابنتها الصغيرة بين ذراعيها، وسقطت بها من الطابق الخامس في العقار محل سكنها في شارع لوس تيلاريس بإمارة استورياس بإسبانيا، وأصيبت الأم بكسور وجروح وحالتها حرجة كما أصيب الفتاة الصغيرة بكسور ولكن حالتها مستقرة مقارنة بحالة الأم.

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فتحت الشرطة الأسبانية تحقيقا لمعرفة عما أسباب الجريمة وعما إذا كانت السيدة ضحية للعنف ضد المرأة، حسبما قالت صحيفة "بيرفل" الإسبانية.

وقال شهود العيان إن الأم ونجلتها سقطتا على سيارة كانت متوقفة أمام المبنى محل الواقعة وكان صوت الارتطام مرتفع جدا حيث ظن الجميع وجود حادث تصادم بين سيارتين.

وقال أخر، إن الفتاة الصغيرة كانت تستغيث بأمها وتقول لها قبل لحظات من السقوط: "لا ترميني يا أمي".

نقلت سيارات الإسعاف الضحيتين إلى مستشفى الجامعة المركزية في أستورياس (HUCA)، وتم إيداع الأم الرعاية لكون حالتها حرجة وتبين أن الفتاة الصغيرة تعاني من إصابات طفيفة وكسور.

وبينت الشرطة أن هناك مشاجرة دارت بين جد الفتاة ووالدها، حيث هاجم كل منهما الآخر في الشارع بأشياء من بينها مضرب بيسبول ومطرقة وسكين مطبخ.