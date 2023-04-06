احتجاجات واشتباكات عنيفة في فرنسا واعتقال العشرات

ياسر رشاد - القاهرة -

تجددت اشتباكات عنيفة بين مُحتجين و"الشرطة الفرنسية" في وسط العاصمة باريس، بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي مررته الحكومة من دون إجراء تصويت برلماني، وتم اعتقال 20 شخصًا في احتجاج جديد، وأُصيب ثلاثة أشخاص في المواجهات مع الشرطة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "BFM"، أنه من بين المُصابين فتاة تبلغ من العُمر 29 عامًا أُصيبت بحجر على رأسها وتم نقلها إلى المستشفى، كما أُصيب أحد عناصر الشرطة.

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وقام بعض المُتظاهرين بإلقاء الزجاجات والمُفرقعات النارية على الشرطة، وتحطيم نوافذ المتاجر واللوحات الإعلانية.

في المُقابل استخدم ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع، وكذلك القنابل اليدوية ذات الذخائر الصغيرة المطاطية، حيث أصابت العديد من هذه القنابل مجموعة من المُصورين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات، وانفجرت قنبلة يدوية تحت أقدام مراسل وكالة "تاس" الروسية.