يائير لابيد يُهاجم نتنياهو بعد الهجمات اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة -

شن زعيم المُعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، هجومًا حادًا على "بنيامين نتنياهو" وحكومته، بعد الهجمات الصاروخية، التي استهدفت البلاد من لبنان، قائلاً "في الحكومة السابقة جلبنا الأمن والسلام السياسي، لكن السلوك المُتطرف وغير المسؤول للحكومة الحالية أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالردع".

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، أضاف لابيد: "اليوم إسرائيل في صراع على أربع جبهات في نفس الوقت: على الحدود الشمالية، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، وفي القدس".

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وتابع: أعداؤنا يُسيئون تقدير قوتنا الداخلية عندما يتعلق الأمر بالأمن، لا تُوجد مُعارضة أو تحالف في دولة إسرائيل. سوف نقف مُتحدين ضد أي عدو وستمنح المُعارضة الحكومة الدعم الكامل لرد قاس من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".



وطالب إسرائيل بالرد في الوقت والمكان المُناسبين، قائلاً لا ينبغي أن نلعب في أيدي أولئك الذين يُحاولون تسخين المنطقة في شهر

رمضان، بدلاً من العمل وفق جدول أعدائنا، يجب أن نرد بقوة وبلا رحمة وفق تقييم الأجهزة الأمنية.

وأُطلقت عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، اليوم الخميس.



وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي حماس.

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعًا للمجلس الوزاري المُصغر "الكابينيت"، لبحث سبل الرد على الهجمات الصاروخية.



وأمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المُضيفة، مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لعدة أيام من القتال في لبنان وغزة.