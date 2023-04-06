الأمم المتحدة تدعو لبنان وإسرائيل لضبط النفس

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت "الأمم المتحدة"، إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى قدر من ضبط النفس، حسبما أفاد الأمين العام، "أنطونيو جوتيريش".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش، مساء اليوم الخميس، للصحفيين: "نُدين إطلاق الصواريخ العديدة من لبنان على شمال إسرائيل اليوم، وندعو جميع الأطراف إلى مُمارسة أكبر قدر من ضبط النفس."

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كما شدّد على ضرورة "تجنب أي فعل أحادي الجانب قد يُؤدي إلى تصعيد جديد للوضع".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية.