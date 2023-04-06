إيران تفتح النار على إسرائيل "تنتهك القانون الدولي"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقدت "إيران" مقتل اثنين من مستشاريها بضربة إسرائيلية في سوريا، واصفة إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومثال صارخ على الاعتداءات المُستمرة لكيان الاحتلال".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، وجه المُمثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن "الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على دمشق بسوريا، والتي أدت إلى استشهاد المستشارين العسكريين الإيرانيين الرائد ميلاد حيدري، والنقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي، وعدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية السورية".

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وصف ايرواني، الهجمات بأنها "جريمة بشعة ومثال بارز آخر على الاعتداءات المُستمرة لكيان الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية في الأراضي السورية".

قال ايرواني إن "الكيان الإسرائيلي يُواصل أعماله العدوانية ضد سوريا بدون أي عواقب وعقاب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

أوضح أنه "في الأشهر الأخيرة، انتهك الكيان الإسرائيلي علانية القوانين الإنسانية واستهدف بشكل منهجي ومُتعمد البنية التحتية الحيوية في سوريا، بما في ذلك مطاري دمشق وحلب الدوليين، وهما طريق حيوي للمساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بعد

الزلزال الأخير".

طالب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن "اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن جميع أعماله المُنافية للقوانين الدولية".

تابع إيرواني أن على مجلس الأمن "التخلي عن النهج المزدوج والوفاء بواجباته القانونية من خلال الإدانة الواضحة للانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الكيان الإسرائيلي، يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب عدم التسامح مع الأعمال التي تقوضها".

ختم المندوب الإيراني رسالته بالإشارة إلى أن بلاده أعلنت "مرارًا وتكرارًا أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة للرد بحزم على أي تهديد من الكيان الإسرائيلي والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وكذلك حماية الشعب الإيراني".