"كاف" يحدد موعد الاعلان عن مستضيفي كأس الامم الافريقية 2027

وقال "كاف"، في بيان له: "موعد إعلان الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 2025، بجانب 2027، مؤكدًا أن القرار النهائي سيصدر قبل شهر أيلول المقبل".

أوضح البيان أنه "تم إطلاع اللجنة التنفيذية على التقدم الكبير الذي يتم إحرازه فيما يتعلق بدوري السوبر الإفريقي الافتتاحي، الذي سينطلق في وقت لاحق من هذا العام".



وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قال إن "موافقة اللجنة التنفيذية بالإجماع على طلب المغرب يعني أن عرض الأسود هو أمر يخص القارة السمراء".

أضاف موتسيبي، في تصريحات عبر موقع "كاف" الرسمي: "نركز الآن على ضمان استضافة إفريقيا مرة أخرى لكأس العالم، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية".

