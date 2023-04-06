انت الان تتابع خبر لتسوية انتهاكات عقوبات سوريا وإيران.. "مايكروسوفت" تدفع 3 ملايين دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "مايكروسوفت وافقت على تحويل نحو ثلاثة ملايين دولار لتسوية الموضوع المتعلق بمسؤوليتها المدنية المحتملة عن أكثر من 1300 انتهاك للعقوبات المفروضة على كوبا وإيران وسوريا وروسيا.



واضافت ان "من بينها تصدير خدمات أو برمجيات من الولايات المتحدة إلى الدول الخاضعة للعقوبات".

