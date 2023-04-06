شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الديمقراطى": زيارة الرئيس السيسى للأسمرات تؤكد نجاحه فى القضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خلال الفترة الماضية ملف العشوائيات نصب عينيه حتى استطاع أن يقضى على العشوائيات بشكل نهائي.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أكبر دليل على نجاح الرئيس السيسى في القضاء على ملف العشوائيات هذه الزيارة التي أجراها الرئيس السيسى لحى الأسمرات، التي تعلن للعالم أجمع أن مصر تنجح فى صناعة الإنسان.

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن ملف العشوائيات ليس فقط القضاء على مبانى متهالكة وبنية تحتية متهالكة وظروف قاسية، ولكن هو ملف بناء الإنسان لأن العشوائيات هي السبب الأول والرئيسى لكل المشكلات التي نعانى منها في المجتمع سواء جرائم أو أعمال إرهاب وغيرها.