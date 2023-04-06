شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تشريعية النواب": التوقيت الصيفى فى مصلحة الشعب ويرشد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التوقيت الصيفي تجاوز المائة عام، وتعتبر بداية تطبيقه في مصر خلال هذه المرحلة ضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومى، بزيادة عدد ساعات اليوم ساعة، وهذه الساعة تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمحال العامة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال استضافته في قناة "إكسترا نيوز"، أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي يوفر الطاقة بشكل كبير، لافتا إلى أن مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي أحيل للجنة مشتركة من الإدارة المحلية واللجنة التشريعية قبل إقراره.

وأوضح أن هذا القرار في مصلحة الشعب المصري ويقلص الفجوة الموجودة ويرشد الاستهلاك، لافتا إلى أن هناك من اعترض على هذا القرار بسبب تأثيره على صحة الإنسان والساعة البيولوجية، موضحا أن تعديل ساعات العمل في المحال من شأن وزير التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وتابع: حزب الوفد أعلن عن موافقته على هذا القرار لما فيه من فوائد على الصالح العام، حيث إن التوقيت الصيفي معمول به في 74 دولة على مستوى العالم، ويتم تطبيق التوقيت الصيفي منذ 111 عاما، أي أنه ليس اختراعًا مصريًا خالصا.