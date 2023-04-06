شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من لامبارد عقب تعيينه مدرب تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق فرانك لامبارد، على تعيينه مديرًا فنيًا مؤقتًا لفريق تشيلسي لنهاية الموسم، وذلك عقب الإطاحة بـ جرهام بوتر.

وتحدث لامبارد لوسائل الإعلام: العودة هنا قرار سهل للغاية، هذا هو النادي الخاص بي، من حيث مسيرتي في اللعب والتدريب هنا من قبل،لدي الكثير من المشاعر تجاه النادي، أنا أيضًا شخص عملي للغاية.

وأشار: عندما تصبح مديرًا، فأنت تدرك أنك لا تدير النادي الذي تقول إنه ملكك إلى الأبد، لقد كنت في مسار مختلف منذ أن غادرت تشيلسي، لكن أعود في الوقت الذي طلب مني فيه النادي القدوم وأخذ الدور.

وواصل: سعيد لإتاحة الفرصة لي وأريد أن أكون شاكرًا لذلك، للأشخاص الذين قرروا منحي فرصة، أنا واثق من نفسي، ولدي فهم جيدللفريق، بالطبع لقد عملت مع الكثير منهم من قبل، سأفعل أقصى ما لديّ في هذه الفترة لمنحهم ما يريدون من خلال عملي الجاد.

وأردف: لقد شاهدت الفريق، وما رأيته يعود الفضل فيه إلى برونو سالتور الذي تولى الفريق وأيضًا جراهام بوتر، الذي لا أعرفه جيدًا ولكنكل ما أراه عنه، إنه رجل جيد ومدرب جيد جدًا وأحيانًا لأي سبب من الأسباب لا تسير الأشياء كما نريد، لا تنسجم، لا تعمل، أيا كان، لقدكنت في هذا الموقف شخصيًا.

وختم: نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، إنها أبسط إجابة ستحصل عليها، الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، لكن في نفس الوقت أعتقد أن هناك مباريات كبيرة تنتظرنا، الدوري الإنجليزي صعب، دوري الأبطال صعب بالطبع.