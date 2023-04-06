شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسن عبد الوهاب: الشركة المتحدة أعادت توازن الحالة الإعلامية فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسن عبد الوهاب، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت رؤية درامية متنوعة على الشاشة الصغيرة، متابعا:" الشركة قدمت حزمة من الأعمال التى تخاطب المواطن بمحتوى هادف وجذاب، تسعى من خلاله لتقديم رسائل تساهم في خدمة تماسك المجتمع والحد من الممارسات المغلوطة، مع تعزيز الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية، وهذا هو الدور الحقيقي للفن المصرى التى نجحت الشركة فى استعادته مؤخرا بقوة".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أن الشركة المتحدة بثت روح جديدة للمجال الإعلامي والفني لتمنح دفعة جديدة للصناعة الفنية بشكل عام على مدار السنوات الأخيرة، وأن الشركة نجحت أيضا فى معالجة اختلال الذوق العام الذى كان على مدار العصور السابقة نتيجة الأعمال الفنية التى كانت تعتمد على الإثارة وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع أو المضمون والرسالة، وذلك من خلال اقتحامها كافة المجالات الإعلامية واستخدام كافة السبل والوسائل المتطورة لتعيد توازن الحالة الإعلامية في مصر والوطن العربي.

وتابع عضو مجلس النواب: "المتحدة أعادت الدراما المصرية لسابق عصرها باعتبارها قوة ناعمة صاحبة تأثير كبير ليس على مستوى المشاهد المصرى فحسب، وإنما على مستوى العربي والإقليمي، وهذا الامر سيكون له عظيم الأثر فى صناعة الوعى ومواجهة بعض الظواهر السلبية فى المجتمع التى تم إلقاء الضوء عليها من وطرح حلول وتضمين الأعمال الفنية رسائل هامة وحيوية ، مؤكدا أن الشركة قدمت خريطة فنية متنوعة، تناسب وتستوعب مختلف الأذواق والفئات العمرية فى المجتمع المصري".