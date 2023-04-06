النائب عربى فؤاد: الشركة المتحدة تقدم أعمال فنية متنوعة وتستهدف صناعة الوعى

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عربى فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم هذا العام موسما دراميا مختلفا ومتنوعا، وذلك بخريطة ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصرى واهتماماته، وتمتزج بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، ومن ثم هذا الموسم يُعد استثنائي للدراما المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما يتم عرضه على الشاشة الصغيرة خلال الموسم الدرامى من أعمال أنتجتها الشركة المتحدة يرضى جميع الأذواق ويخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته، لافتا إلى أن الفن رسالة وقوة مصر الناعمة التى ينبغي أن نوليها اهتماما كبيرا في المضمون والشكل خلال الفترة المقبلة وهذا ما تقوم به الشركة المتحدة على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار عضو النواب، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت على مدار السنوات الأخيرة حزمة من الأعمال الفنية التى يُعد بمثابة نموذجا يحتذى به ونجحت الشركة المتحدة فى إعادة الدراما المصرية لصدارة المشهد العربي حيث تقدم حزمة من الأعمال الفنية التى تستكمل معركة الوعى وتواجه الموروثات البالية وتنير عقول النشء.

وأكد النائب عربى فؤاد، أن المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت فى أن تكون شريكا مهما وأصيلا بمعركة الوعي، باستخدام سلاح الفن لتغيير الأفكار غير المألوفة على المجتمع المصري ومواجهة الموروثات البالية وتنوير العقول لتؤثر في ذلك على النشء والشباب، من خلال أعمال درامية متنوعة تجسد تاريخ مصر وبطولات رجال الشرطة والقوات المسلحة.