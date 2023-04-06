الجيش الإسرائيلي يرصد 34 قذيفة صاروخية من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

رصد "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وفعّل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

ووفقًا لما ذكرته قناة "I24news"، أورد الجيش في تقرير أن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية".

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وأضاف أنه "تم اعتراض 25 منها من قِبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جارٍ".

وفي سياق مُتصل، أبلغ "جيش الاحتلال الإسرائيلي" قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردًا على وابل الصواريخ اللبنانية الأخير.