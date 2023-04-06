أول تعليق فرنسي بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة -

انتقدت "فرنسا"، إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على الأراضي الإسرائيلية انطلاقًا من قطاع غزة وجنوب لبنان، جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الخميس.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرنسوا ديلما: "في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنّب أي عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف".

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ودوت صافرات الإنذار في مُستوطنات شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان، قدر عددها بـ15 صاروخًا، وتمكنت القبة الحديدية من اعتراض بعضها فيما تسبب بعضها الآخر بحرائق مكان سقوطها.

والمناطق التي طالها القصف من لبنان مأهولة بالسكان، ما أدى إلى وقوع

إصابتين جراء سقوط الصواريخ.

وبينما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقُرب من مناطق سكنية لبنانية على الحدود.

وسيرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان دوريات مُؤهلة في المناطق الحدودية، وتم رصد تحليق مُكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء جنوب لبنان.

أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه يُجري مُشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة، علمًا أن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي في الشمال.