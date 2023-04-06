اجتماع عاجل في إسرائيل وسط حملة انتقادات ضد نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة -

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، اجتماعًا عاجلًا لمجلس الوزراء الأمني المُصغر، مساء اليوم الخميس، على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ووفقًا لما ذكرته قناة "I24news"، "يأتي قرار نتنياهو بعد أن تعرض لحملة انتقادات من جانب أعضاء في حكومته على خلفية رفضه دعوات متكررة للتئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية".

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وأضافت القناة أن "ما حسم القرار هو التصعيد الحاصل في المسجد الأقصى خلال فترة بالغة الحساسية وانزلاق التطورات نحو إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الغلاف الحدودية من جانب الفصائل في قطاع غزة".

وبحسب تقرير لموقع 13 الإخباري، فإن مجلس الأمن الدولي سيُعقد جلسة مُغلقة بطلب من

الإمارات والصين للتباحث في التصرفات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وكان نتنياهو قال إن "إسرائيل غير معنية بتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي بالقدس"، وأشار إلى العمل الجاري على تهدئة الأوضاع.

وتفاعلت مع أحداث الأقصى جهات دولية وعربية تتقدمها المملكة الأردنية ومصر والمغرب وقطر والسعودية، التي أدانت السلوك الإسرائيلي، كما أعربت الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية أنها تُتابع بقلق ما يحدث في إسرائيل هذه الأيام، خاصة في محيط المسجد الأقصى.