اختفاء مروحية عسكرية يُثير الرعب في اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - اختفت طائرة هليكوبتر تابعة لـ "الجيش الياباني" تحمل طاقمها المُكون من 10 أفراد، عن الرادار أثناء تحليقها حول جزيرة مياكو في محافظة أوكيناوا، جنوب البلاد، هكذا أفادت وزارة الدفاع اليابانية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، قال خفر السواحل إنه تلقى معلومات عن اختفاء مروحية من طراز يو إتش -60 بلاك هوك تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية من على الرادار في مُهمة اليوم الخميس بالقُرب من جزيرة مياكو.

اقرأ أيضًا.. لحظة سقوط صاروخ باليستي على اليابان.. كرة نار في السماء (فيديو)

وفي وقت لاحق، أُعلن أنه عندما كانت سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني

تفتش المياه، عثرت على المروحية عائمة، فيما عمليات البحث عن الطاقم لا تزال جارية.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن وزارة الدفاع تُحقق و "سنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياتهم".

وذكر تلفزيون "إن اتش كيه" العام أن المروحية، المشاركة في مسح للأرض، اختفت عن الرادار بعد حوالي ساعة من مُغادرتها قاعدة في جزيرة مياكو وقبل حوالي نصف ساعة من عودتها المُقررة.