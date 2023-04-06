عاجل.. الجيش الإسرائيلي يُفعّل نظام القُبة الحديدية الدفاعي

ياسر رشاد - القاهرة - أبلغ "جيش الاحتلال الإسرائيلي" قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردًا على وابل الصواريخ اللبنانية الأخير.

ووفقًا لما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية"، أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان، أن صواريخ عدة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وحثت على ضبط النفس، وصافةً الوضع بأنه "خطير للغاية".

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وقال نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي، كانديس آرديل، في بيان: "تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم".

وأضاف البيان "الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وأشار البيان إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال بالسُلطات على جانبي الخط الأزرق".

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، "إيلي كوهين"، على عشرات الصواريخ التي انطلقت من جنوب "لبنان" على الدولة اليهودية، قائلاً: "إنها تُواجه صواريخ من الجنوب والشمال في عيد الفصح".