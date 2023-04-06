الصين تدعو أمريكا والناتو لتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

دعت "بكين"، واشنطن والتحالفات العسكرية مثل "الناتو" إلى تحمل مسؤولية الأزمة في أوكرانيا، حسبما أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، جاء ذلك في إفادة صحفية لها اليوم الخميس، تعقيبًا على تصريحات أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج حول تداعيات إمكانية إمداد الصين روسيا بالأسلحة، حيث قالت: "إذا تحدثنا عن المسؤولية عن مشكلة أوكرانيا، أعتقد أن الولايات المتحدة والكتل العسكرية مثل (الناتو) يتعين عليها أن تأخذها على عاتقها. وحلف شمال الأطلسي ليس في موقف يسمح له بتوبيخ الصين أو الضغط عليها".

اقرأ أيضًا.. الناتو يُجدد تحذيراته للصين من عواقب تزويد روسيا بالأسلحة

وأكدت الدبلوماسية الصينية أن بكين أيدت منذ البداية تعزيز مُحادثات السلام، و"سيحكم التاريخ في النهاية على من اتخذ موقفًا

عادلاً وسليمًا".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج قد صرح، 5 أبريل الجاري، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف "الناتو" ببروكسل، بأن الصين ستُواجه عواقب وخيمة إذا ما قدمت أسلحة لروسيا، مُؤكدًا أن الصين تعمل بشكل وثيق مع روسيا.

في الوقت نفسه، أعلن ستولتنبرج عن اهتمام الحلف بالدوريات البحرية المشتركة والدوريات الجوية والتدريبات في جنوب إفريقيا، فيما يرى أن هذا يتطلب من "الناتو" تكثيف شراكته مع اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.