تعليق قوي من إسرائيل بعد الصواريخ اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - علق وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، على عشرات الصواريخ التي انطلقت من جنوب "لبنان" على الدولة اليهودية، قائلًا: "إنها تُواجه صواريخ من الجنوب والشمال في عيد الفصح".

كتب إيلي كوهين على موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" باللغة الإنجليزية: "في أول يوم من عيد الفصح، وبينما نجلس على طاولة العطلة مع أفراد الأسرة والأصدقاء، تواجه إسرائيل وابلاً من الصواريخ من الشمال والجنوب".

اقرأ أيضًا.. إطلاق صواريخ من لبنان صوب المستوطنات الإسرائيلية.. شاهد

أضاف: "هذا الأمر ليس عرضيًا ولا يجب أن يختبرنا أحد، فسنأخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا وبلدنا".

يربط الوزير في تغريدته بين الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل من جنوب لبنان وقطاع

غزة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن هناك 30 صاروخًا أطلقت باتجاه إسرائيل اعترضت القبة الحديدية 15 منها، ودوت صافرات الإنذار من جديد في الجليل الأعلى.



كشفت صحيفة هآرتس عن إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة جراء القصف.



استدعت إسرائيل مُقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.



ردت إسرائيل بشكل أولي بقصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، جنوبي لبنان.