شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يسخر من طلب كلوب منه الانتقال لصفوف ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، بالسخرية من طلب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بطلبه الانتقال للفريق الإنجليزي.

وانضم ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ، عقب نهاية عقده مع الفريق الألماني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: كان ذلك خلال مباراة في كأس أودي (ليفربول فاز 3-0).

وتابع: تحدثت مع كلوب بعد نهاية المباراة وسألني، ألا تريد أن تأتي إلى ليفربول؟، نظرنا إلى بعضنا البعض، ثم ضحكت.

وأردف: لا أعرف ما إذا كان جادًا في هذا الطلب أم لا، لكن الانتقال إلى ليفربول لم يكن في ذهني أبدًا.

وكان حديث كلوب مع ليفاندوفسكي، عندما كان لاعبًا في صفوف بايرن ميونيخ خلال مواجهة ودية أمام ليفربول.