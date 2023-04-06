شكرا لقرائتكم خبر عن هارفي إليوت يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام هارفي إليوت لاعب ليفربول، بتوجيه رسالة لزميله بالفريق محمد صلاح، وكشف مساعدته ونصائحه الدائمة التي يقدمها له.

وتحدث إليوت في تصريحات للموقع الرسمي لفريق ليفربول: مو يهتم دائمًا بحالك، بطريقة جيدة، يظهر اهتمامه بك.

وأضاف: كنا في النمسا وكانت وجبتي الإفطار والعشاء تحتوي على لفات خبز، مثلما أفعل مع كل وجبة لأنني أحب هذا الخبر وأعتبرهالمفضل لدي.

وتابع: لكنه جاء لي ونصحني بألا أتناوله وقال لا لا لا، أعدهم إلى مكانهم، لديك الخبز البني هذا تناوله.

وأشار: لقد كنت أتساءل، ما هذا الذي يفعله، كان يتفحص جيدًا ما أحاول أن أتناوله في وجباتي ويساعدني، هذه مجرد قصة واحدة من نحو ألف قصة.

واختتم: ليس كل ما وصلت إليه بسبب هذا الموقف، لكن مو كان يساعدنا بشكل دائما وهو صاحب الفضل لما أنا عليه اليوم مع ليفربول،بالنسبة لي، ليس هناك شخص أفضل من محمد صلاح.