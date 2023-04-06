انت الان تتابع خبر السامرائي وطالباني يبحثان مستجدات الساحة السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "بحث مع بافل طلباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في السليمانية، اليوم الخميس، مستجدات الساحة السياسية".

وشدد الجانبان على "ضرورة الاستمرار بدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".



من جانبه، أكد السامرائي أن "تحالف إدارة الدولة حريص على تنفيذ البرنامج الحكومي على اكمل وجه، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق تطلعات الشعب ويسهم في التنمية الاقتصادية".