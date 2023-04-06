انت الان تتابع خبر المفوضية الاوروبية تحذر الصين من ارسال اسلحة الى روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي :"نعوّل على عدم إرسال الصين معدّات عسكرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى روسيا، لأنّنا نعلم جميعًا أنّ تسليح المعتدي سيكون مخالفًا للقانون الدولي وسيضرّ بشدّة بعلاقتنا".بالمقابل، رحّبت المسؤولة الأوروبية بالموقف "الإيجابي"الذي اتّخذه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمّتهما التي شارك فيها أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أبدى فيها استعداده للاتصال بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يحين الوقت.

وقالت "كان مثيرًا للاهتمام أن نسمع الرئيس شي يكرّر رغبته في التحدّث (مع زيلينسكي)، عندما يصبح الظرف والوقت مناسبين. أعتقد أنّ هذا عنصر إيجابي".