انت الان تتابع خبر الكرملين يستبعد الوساطة الصينية حول ايقاف الحرب في اوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "بالطبع تحظى الصين بإمكانية هائلة وفعالة حين يتعلق الأمر بخدمات الوساطة".

وأضاف: "لكن الوضع مع أوكرانيا معقد، وليس هناك أي أفق لحصول تسوية سياسية.. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا حل آخر غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة"، مستخدمًا التعبير الروسي لوصف غزو أوكرانيا.



وكان بيسكوف يرد على أسئلة حول احتمال حصول وساطة صينية، بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين إنه يعول على نظيره الصيني شي جين بينغ المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين "لإعادة روسيا إلى رشدها".

وضعت الصين مسودة خطة سلام لأوكرانيا، لكن هذه الخطة لا تزال غامضة جدًا ونظرية، حيث تشدد بكين على مبادئ متناقضة

وخلال قمة في موسكو في آذار/مارس، عبر بوتين وشي عن توافقهما، وقدما نفسيهما كحليفين استراتيجيين مصممين على مقاومة الهيمنة الأمريكية.

ومن جهتها، وضعت الصين مسودة خطة سلام لأوكرانيا، لكن هذه الخطة لا تزال غامضة جدًا ونظرية، حيث تشدد بكين على مبادئ متناقضة مثل احترام وحدة أراضي دول، والدفاع عن المصالح الدبلوماسية والأمنية لروسيا.

وإن كانت الصين تؤكد رسميًا حيادها، فإن شي جين بينغ لم يدن أبدًا الهجوم الروسي، ولم يتحدث أبدًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهتها، تطالب موسكو كحد أدنى بتخلي كييف عن المناطق الخمس التي أعلن بوتين ضمها.