انت الان تتابع خبر موقف حكومي من إنهاء البرلمان القراءة الأولى للموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "تُشيد الحكومة العراقية بالموقف الوطني والمسؤول لمجلس النواب العراقي بإنهائه القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للأعوام 2023، 2024، 2025".

واعتبر، أن "هذا التفاعل يدل بوضوح على روح التفهم العالية من قبل ممثلي الشعب للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسة للإسراع في المصادقة على الموازنة، لتأخذ طريقها للتنفيذ وتمكين الحكومة من تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنينا الكرام".



وفي الليلة الماضية، انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥).