شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر: المتحدة قدمت موسما دراميا مختلفا شكلا ومضمونا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في أن تكون شريكاً هامًا وأصيلًا في معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية والتي دائمًا ما ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته وحديثه مع الشعب، لا سيما أنها تُعد مسئولية العديد من الجهات التي ينبغي تضافر الجهود بشأنها لترسيخها، وتأتي على رأسهم المتحدة بسلاح الفن الذي يُعد قوة كبيرة لتغيير الأفكار غير المألوفة على المجتمع المصرى.

وأكدت "مديح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت إثراء للدراما المصرية واستعادت الريادة فى المنطقة العربية بموسم مسلسلات رمضان 2023، لافتة إلى تقديم دراما تناسب الكبار والأطفال وتلبى رغبات الأسرة المصرية.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، بالأعمال الفنية التى ألقت الضوء على الجوانب الاجتماعية سواء الزواج المبكر وخطورته على الفرد والمجتمع، إضافة إلى الأعمال الدينية والتاريخية وعودتها للشاشة الصغيرة مرة أخرى، إضافة للأعمال الكوميدية ومن ثم هناك تنوع كبير على الشاشة خلال الموسم الحالى تقوم به الشركة المتحدة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدراما الوطنية جزء لا يتجزأ من الدراما مثل مسلسل الكتيبة 101 ويجب التوسع في مثل إنتاج هذه النوعية على مدار العام لتحقيق عدة مكتسبات أولها شعور أسر الشهداء أن تضحيات ذريهم لم تذهب وتعريف الجمهور المصرى ببطولات وملاحم حقيقية للقوات المسلحة.

وتابعت: "الشركة المتحدة قدمت موسما دراميا مختلف شكلا ومضمونا هذا العام، وذلك من خلال التنوع الكبير فى الأعمال الفنية المعروضة على الشاشة الصغيرة هذا العام والتي ألقت الضوء على مختلف القضايا وذلك لاستعادة الريادة للأعمال الفنية المصرية مرة أخرى".