شكرا لقرائتكم خبر عن فئات يحق لها حضور جلسات اللجان الفرعية لـ"الحوار الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس الأمناء، الفئات التى يحق لها الحضور فى جلسات اللجان الفرعية.

ونصت المادة 15 من اللائحة على أنه لكل من الفئات الآتية الحق فى الحضور في جلسات اللجان الفرعية:-

1- مقرر عام المحور والمقرر المساعد.

2- أعضاء مجلس الأمناء.

3- الحكومة وغيرها من جهات الدولة المختصة حال طلبها أو بُناءًا على دعوة مجلس الأمناء.

4- مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030.

كما نصت المادة 16 أنه يجوز أن تُقسم جلسات كل لجنة فرعية وفقًا للآتي:-

1- جلسات الاستماع.

2- جلسات مُخصصة للمناقشة وتبادل الرأي.

3- جلسة لتجميع وعرض موجز أعمال اللجنة.

ويبين جدول أعمال الجلسة الموضوعات المطروحة عليها.