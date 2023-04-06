شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة، اليوم الخميس، عن وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، بعدما أعلنت عن توفر أكثر من 200 وظيفة (للجنسين) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام).

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وزارة الحرس الوطني

وزارة الحرس الوطني هي إحدى وزارات المملكة العربيّة السّعوديّة السّيادية على مستوى مجلس الوزراء، وتحظى تلك الوزارة باهتمام ملكي ودعم حكومي مميّز، ويتبع لها عدد واسع جدًا من الإدارات والمؤسسات المهمة في البلاد، ومنها: الإدارة العامة للعلاقات والمراسم، والإدارة العامّة للأفواج، ومديرية الإرشاد والتّوجيه، الإدارة العامة لتقنيّة وأمن المعلومات، الشّؤون الصحيّة، وإدارة مكافحة المخدرات.

التخصصات المطلوبة في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وأوضحت إدارة الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة لديها جاءت في التخصصات التالية:

- مساعد إداري (6 وظائف).

- وظائف تمريض (190 وظيفة).

- تقني التخدير.

- تقني أول أشعة فوق الصوتية (وظيفتان).

- أخصائي علاج نفسي (وظيفتان).

شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ونشرت الشؤون الصحية، عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومنها: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلي، وذلك في التخصصات المطلوبة لكل وظيفة. 3- الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للوظائف الصحية والطبية. 4- اجتياز الاختبارات المقررة للقبول بالوظائف. 5- اجتياز المقابلة الشخصية.



رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

ويمكن التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية من خلال التسجيل على الرابط التالي: (اضغط هنا).