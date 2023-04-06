إسرائيل تتعرض للأخطر منذ حرب لبنان الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - هدأت الأوضاع على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد إطلاق الصواريخ غير مسبوق.

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ومن جانبه، قال المحلل العسكري ، باروخ يديد، إن الرشقات الصاروخية الأخيرة هي الحدث الأخطر منذ حرب لبنان الثانية.

كما أفدت وسائل إعلام إسرائيلي، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار 37 مرة في الجليل الغربي شمال إسرائيل، لافته إلى أن معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان من طرازي كاتيوشا وجراد.

كما أكد وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم إطلاق ما بين 25- 30 صاروخا وليس أكثر من إسرائيل ولبنان.

وكانت قد أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن إصابة شخص بجروح

جراء سقوط صاروخ قرب سيارة في شمال إسرائيل.

ومن جانبها، قالمت المدفعية الإسرائيلية بقصف منطقتي القليلة وزبقين جنوبي لبنان ردا على إطلاق الصواريخ.

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، عن إسقاط 15 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية بعد اعتراض صاروخ أطلق من لبنان.

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