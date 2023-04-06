نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد الصواريخ اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع طارئ، مساء اليوم الخميس، للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد في وقت لاحق من اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لتقييم الوضع، مشيرا إلى أنه يجري إطلاع رئيس الوزراء بالتطورات، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق نحو 30 صاروخا خلال الساعة الماضية من لبنان باتجاه إسرائيل، مبرزة أن القبة الحديدية اعترضت 15 منها.

كما من المنتظر أن يعقد نتنياهو اجتماعا آخر مع مسؤولي الدفاع لبحث الرد على "الصواريخ اللبنانية".

وفي أول تعليق رسمي على ما حصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على حسابه في تويتر: "أول أيام

الفصح. بينما نجلس على المائدة في العطلة مع العائلة والأصدقاء، تواجه إسرائيل صواريخ من الجنوب والشمال".

وأضاف: "هذا ليس مصادفة. لا أحد يجب أن يختبرنا، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن بلدنا وشعبنا".

وتأتي الصواريخ في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية، يومي الثلاثاء والأربعاء، للمسجد الأقصى واعتقال عدد من المصلين.

هذا وتم رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث، فيما تم تعزيز قوات نجمة داود الحمراء بالمسعفين في جميع أنحاء البلاد، كما طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ.

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