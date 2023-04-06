جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالمدفعيّة الثقيلة جنوب لبنان، ردًا على إطلاق عشرات الصواريخ صوب المستوطنات الإسرائيلية، حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وذكرت الوكالة الرسمية في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية عند مواقعها بالقطاع الغربي قصفت بعدة قذائف أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، جنوبي البلاد.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن هناك 100 صاروخ أُطلق باتجاه إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار من جديد في الجليل الأعلى، فيما كشفت صحيفة هآرتس عن إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة جراء القصف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة إطلاق صورايخ من سهل القليلة في لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل.

واندلعت النيران في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي نتيجة

سقوط صاروخ أطلق من لبنان، فيما دعت السلطات الإسرائيلية سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات أمرت بإغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل بسبب إطلاق

الصواريخ من لبنان.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن هيئة المطارات الإسرائيلية تغلق المجال الجوي في شمال البلاد.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن إطلاق دفعة جديدة من صواريخ كاتيوشا من منطقة القليلة جنوب صور باتجاه إسرائيل.

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