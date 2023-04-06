إطلاق صواريخ من لبنان صوب المستوطنات الإسرائيلية.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة إطلاق صورايخ من سهل القليلة في لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل.

اقرأ أيضًا.. عاجل| إسرائيل تخلي شواطئ قريبة من الحدود اللبنانية

وأُطلقت عدة صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، اليوم الخميس، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

واندلعت النيران في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان، فيما دعت السلطات الإسرائيلية سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.

وكان الجيش قد فعل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات أمرت بإغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل بسبب إطلاق

الصواريخ من لبنان.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن هيئة المطارات الإسرائيلية تغلق المجال الجوي في شمال البلاد.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن إطلاق دفعة جديدة من صواريخ كاتيوشا من منطقة القليلة جنوب صور باتجاه إسرائيل.

واعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي، عدة قذائف صاروخية أطلقت من لبنان، حيث قالت وسائل إعلام لبنانية، إن صواريخ كاتيوشا وجراد تطلق من منطقة سهل القليلة جنوب صور باتجاه إسرائيل.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار على طول الحدود مع لبنان والجليل الغربي، كما طالبت من سكان الجليل الغربي البقاء في مناطق آمنة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: