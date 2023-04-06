إطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل وأنباء عن وقوع إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن إصابة إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في الجليل الغربي، فيما أكدت إطلاق 100 صاروخ من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل.

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فعَّل الجيش صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.

اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي، قذائف صاروخية عدة أطلقت من لبنان، إذْ قالت وسائل إعلام لبنانية: "إن صواريخ كاتيوشا وجراد تطلق من منطقة سهل القليلة جنوب صور باتجاه إسرائيل".

أوضح جيش الاحتلال في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.

دعت السلطات الإسرائيلية سكان المناطق الحدودية مع لبنان إلى دخول الملاجئ.

كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية: "إن الهجوم الصاورخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلًا منذ حرب لبنان الثانية".

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن إصابة شخص بجروح جراء سقوط صاروخ قرب سيارة في شمال إسرائيل.

أوضحت القناة 14 الإسرائيلية، عن 100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل.

تم رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث، فيما تم تعزيز قوات نجمة داوود الحمراء بالمسعفين في جميع أنحاء البلاد.

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