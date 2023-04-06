الرابط الرسمي للتقديم على وظائف مستشفى الملك خالد للعيون

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت مستشفى الملك خالد للعيون، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانها عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المختلفة.

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وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وأوضحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر موقعها الإلكتروني، أنها طرحت 19 وظيفة لحملة الثانوية العامة فأعلى، وجاءت بعض الوظائف منها وفق المسميات التالية:

- سكرتير تنفيذي (3 وظائف) ثانوية فأعلى.

- مهندس مدني.

- مسؤول إداري .

- مساعد باحث.

- أخصائي جودة.

- أخصائي استمرارية الأعمال.

- ممُثل خدمات المرضى .

- أخصائي قانوني.

- أخصائي الشؤون الرياضية.

- أخصائي حقوق المرضى.

صيدلي إكلينيكي.

مُحلل أعمال.

مساعد صيانة.

مُنسق المرافق والصيانة.

مسؤول المشتريات.

وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.. التخصصات المطلوبة

فيما جاءت التخصصات المطلوبة للوظائف كالتالي:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– القانون المدني.

– القانون التجاري.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– إدارة المواد.

– السكرتارية التنفيذية.

– الإدارة الرياضية.

– التربية البدنية.

– الهندسة المدنية.

– الصيدلة.

– التمريض.

– العلوم الطبية التطبيقية.

رابط التقديم

وأكدت المستشفى إلى أن التقديم متاح الآن بشكل إلكتروني فقط، وذلك من خلال الرابط التالي..https://careers.kkesh.med.sa/ar/

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، تم انشأها في أواخر السبعينيات، حين طرح الملك خالد ووزراء مجلسه فكرة إنشاء مركز خاص بطب العيون يخدم منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وفي شهر أغسطس من عام 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

وقد تبرعت الحكومة بأرض تبلغ مساحتها 2.5 كلم² على الحدود الشمالية الغربية لمدينة الرياض وذلك لتنفيذ المشروع.