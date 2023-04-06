الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا أطلق من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - دوى صوت صافرات الإنذار في مستوطنات قرب الحدود مع لبنان، اليوم الخميس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخا أطلق على ما يبدو من لبنان.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترض صاروخا أطلق على ما يبدو من لبنان.

وأوضح الجيش في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلاغ أولي إن "صافرات إنذار دوت في مناطق شلومي وبيتست في الشمال. التفاصيل قيد الفحص".

وأظهر فيديو متداول إطلاق المنظومة الجوية صاروخين اعتراض باتجاه

هدف في السماء لا يزال مجهولا.

ولفتت قناة "كان" إلى أنه على ما يبدو أن هناك صاروخا واحدا أطلق من لبنان وجرى اعتراضه في سماء مستوطنة شلومي بالجليل من قبل القبة الحديدية، فيما قال موقع "0404" إن المستوطنين في الجليل أبلغوا عن اعتراض 3 صواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد فعل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.

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