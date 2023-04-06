انت الان تتابع خبر تصل لـ25 مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة سلف جديدة لهذه الفئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمصرف ورد لـ الخليج 365، أنه "تم صرف الدفعة الرابعة من سلف الحشد التي تبدأ من ٥ مليون ولغاية ٢٥ مليوناً "، مشيراً إلى أن "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".



ولفت البيان الى ان "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".

