شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يبعث رسالة خطية للرئيس المصري تتضمن دعوة لحضور COP28 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعوته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بإكسبو دبي في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وسلمت الرسالة إلى الرئيس المصري سفيرة الإمارات لدى مصر، والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية مريم الكعبي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقلت تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه حمّل الرئيس عبدالفتاح السيسي السفيرة تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبًا بالمزيد من التطور والنماء، وأكّد ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء قدراتها المشهود لها بالتميز، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية لدعم العمل المناخي الدولي، ومراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية.

من جانبها أكدت السفيرة مريم الكعبي حرص الإمارات على تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات تحديدًا بعد تجربة مصر واستضافتها للقمة السابقة COP27 في شرم الشيخ.