شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات وكندا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسفرت المباحثات بين الإمارات وكندا في أبوظبي عن زيادة عدد الرحلات بـ 21 رحلة أسبوعيًا للناقلات الوطنية لكلا البلدين، وفي نهاية المباحثات وقع سيف محمد السويدي، ورئيس المفاوضين الجويين في وزارة الخارجية الكندية سندرا ميليا، محضر اجتماع يعكس الاتفاق على زيادة الحقوق التشغيلية للناقلات الوطنية في البلدين.

وأعرب وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري، عن سعادته بالتوقيع لأهمية علاقات النقل الجوي بين الإمارات وكندا، مشيرًا إلى أن زيادة حقوق التشغيل للناقلات الوطنية في البلدين ستسهم في نمو المبادلات التجارية المشتركة، بما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، ويعزز من استدامة اقتصاديهما.



من جانبه، أكد سيف محمد السويدي أهمية توطيد علاقات النقل الجوي الثنائية، التي ستنعكس مباشرة على زيادة حركة النقل الجوي بين مطارات الدولة ومطارات كندا، ما يسهم في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين البلدين.